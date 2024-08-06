Показатель заболеваемости понизился на 10,5%.

Во Владимирской области за прошедшую неделю подтвердили 22 случая заражения коронавирусом.Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 6 августа. Показатель заболеваемости снизился на 10,5%. Лидером по числу заражения стал Гусь-Хрустальный район. Там ковид диагностировали у шестерых жителей.Далее следуют Ковровский район (4 случая), а также Владимир, Муромский и Камешковский районы (по три случая).Напомним, что в конце июля за неделю в регионе зарегистрировали 25 случаев заражения.