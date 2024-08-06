На минувшей неделе, с 29 июля по 4 августа 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 31 ДТП.

На минувшей неделе, с 29 июля по 4 августа 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 31 ДТП. В результате аварий три человека погибли, а 40 жителей получили различные травмы. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что среди пострадавших оказались двое детей.Кроме того, за тот же период правоохранители оформили 363 ДТП с материальным ущербом и выявили 97 пьяных водителей.