За прошедшую неделю зарегистрировано 80 случаев дистанционного мошенничества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, с 29 июля по 4 августа 2024 года мошенники смогли получить более 30 миллионов рублей. За указанный период зарегистрировано 80 случаев мошенничества с использованием IT-технологий.Так жительница Коврова перевела мошенникам на «безопасный счёт» 1,9 млн рублей. Потерпевшая из Александровского района взяла два кредита и перевела 1,5 млн рублей «сотруднику ФСБ». Жительница Петушинского района инвестировала «брокеру» и потеряла за два месяца 2,5 млн рублей.