Пирометр фиксирует снижение температуры горячей воды. В доме №3 на улице Школьной в Ставрово заменили трубы. С тех пор начались коммунальные проблемы. Чтобы получить горячую воду, сначала

Пирометр фиксирует снижение температуры горячей воды. В доме №3 на улице Школьной в Ставрово заменили трубы. С тех пор начались коммунальные проблемы. Чтобы получить горячую воду, сначала нужно слить из крана холодную. Людмила Андреева, местная жительница Мы можем спускать ее по полчаса. Особенно этажи большие. Вот я живу на 4 этаже, примерно часов в 9-10