В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.09.2008 № 1316 в структуре Министерства внутренних дел были созданы подразделения по противодействию экстремизму.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.09.2008 № 1316 в структуре Министерства внутренних дел были созданы подразделения по противодействию экстремизму. Через год ведомственный приказ определил 6 сентября днем образования службы.С момента создания во взаимодействии с другими правоохранительными органами и субъектами антиэкстремистской деятельности в стране удалось сформировать эффективную систему противодействия экстремистским проявлениям.Сотрудниками подразделений по противодействию экстремизму была пресечена деятельность нескольких десятков преступных группировок, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного характера по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, в том числе вызвавшие широкий общественный резонанс.Благодаря эффективной работе службы, признана противоправной и запрещена в судебном порядке деятельность ряда радикальных организаций, целью которых являлась дестабилизация в обществе.Подразделения по противодействию экстремизму с высокой ответственностью выполняют поставленные оперативно-служебные задачи, ведут работу на важнейших направлениях контртеррористических операций. Так, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа нейтрализованы десятки членов экстремистского подполья, предотвращен круг тяжких преступлений в отношении мирного населения и органов государственной власти.Среди важнейших задач службы – снижение уровня экстремистского насилия, ограждение молодого поколения от пагубных идеологий, и самое главное – обеспечение безопасности и сохранение спокойствия в обществе.