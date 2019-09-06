В столице Татарстана Казани с шестого по восьмое сентября состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк. Турнир ознаменует собой окончание сезона, а спортсмены проверят себя перед предстоящими международными выступлениями.

В столице Татарстана Казани с шестого по восьмое сентября состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Турнир ознаменует собой окончание сезона, а спортсмены проверят себя перед предстоящими международными выступлениями.В эти три дня Казань станет настоящей столицей российского аквабайка. Столицу Татарстана посетят все ведущие российские спортсмены со всех ключевых регионов России, включая побережье Черного моря и Балтики. За звание чемпиона страны поборются 60 топ-спортсменов страны. Среди них и лидеры мирового рейтинга."Чемпионат завершит российский сезон 2019 года в дисциплине "аквабайк" и определит сильнейших в рейтинговой таблице, — сказал организатор турнира и тренер сборной России по фристайл-аквабайку Михаил Ершов. – Выступающие на международных соревнованиях спортсмены проверят себя перед предстоящими международными выступлениями, ведь до конца года состоится три этапа чемпионата мира и один этап чемпионата Европы".Российская команда – одна из сильнейших в мире и в Казани выступят именно те аквабайкеры, чьи имена уже достаточно известны за пределами страны. Во фристайле это и Сергей Чемезов, занимающий третье место после двух этапов чемпионата мира, и Арсений Матанцев – обладатель Кубка России-2019 и лидер нынешнего российского рейтинга, и Александр Курамшин, идущий вторым на чемпионате Европы-2019.Помимо фристайла также будут проведены и скоростные заезды в двух дисциплинах: кольцевые гонки и слалом. Здесь также есть аквабайкеры, заявившие о себе на международном уровне. Среди них Дмитрий Цуков и Александр Кабатов, ставшие медалистами чемпионата Европы-2017.Также программа чемпионата России предусматривает соревнования среди детей. В общей сложности будут разыграны 13 комплектов медалей."Казань на сегодня является спортивной столицей России. Здесь активно развиваются много видов спорта, и аквабайк – не исключение. В Альметьевске находится одна из сильнейших школ аквабайка в России – она воспитала многих первоклассных спортсменов. Мы неоднократно принимали участие в чемпионате страны и рады возвращению этого захватывающего вида спорта в Казань", — заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.Однако соревнования не будут ограничиваться лишь спортивной частью. Горожан и гостей Казани также ожидает и обширная развлекательная программа. В субботу состоится торжественная церемония награждения победителей соревнований во фристайле, которую продолжит концертная программа.Кульминацией вечера станет ночное шоу от фристайл-команды "Космическая Одиссея", которое является настоящим театром на воде. В нем также примут участие сильнейшие российские спортсмены в гидрофлае (флайбординге). В неоновых огнях и при музыкальном сопровождении аквабайкеры покажут маневренность, технику владения телом и артистичность.