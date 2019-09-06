19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинальном поединке она не без труда одолела представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

19-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в финал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинальном поединке она не без труда одолела представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.Соперницы провели на корте 2 часа 12 минут. Андрееску взяла верх над швейцарской теннисисткой в двух сетах со счетом 7:6 (7:3), 7:5.В финале она сразится с американкой Сереной Уильямс из США, которая ранее переиграла украинку Элину Свитолину.