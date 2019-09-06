Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко признался, что в скором времени организация намерена регламентировать аренды игроков внутри лиги. Глава КХЛ заявил, что данный вопрос требует разработки четких правил.

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко признался, что в скором времени организация намерена регламентировать аренды игроков внутри лиги. Глава КХЛ заявил, что данный вопрос требует разработки четких правил."Мы видим все сомнительные переходы, к нам попадали документы, из которых становилось ясно – при имеющемся запрете институт скрытой аренды существует, — приводит слова Чернышенко Спорт24.Ru. – Гоняться за всеми бессмысленно. Нужны четкие правила – срок аренды, количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть и если бардак нельзя победить, то его нужно возглавить".Напомним, что новый сезон КХЛ стартовал первого сентября.