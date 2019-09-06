Мужская сборная России по баскетболу не смогла продолжить борьбу за выход из второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае. Российские баскетболисты лишились шансов на плей-офф мирового первенства после поражения Польше и победы конкурентов из Аргентины.

Мужская сборная России по баскетболу не смогла продолжить борьбу за выход из второго группового этапа Кубка мира, который проходит в Китае. Российские баскетболисты лишились шансов на плей-офф мирового первенства после поражения Польше и победы конкурентов из Аргентины.Поражение подопечных Сергея Базаревича команде Польши оставило лишь теоретические шансы на выход из группы – единственная возможность пробиться в 1/4 финала у россиян оставалась лишь в случае победы Венесуэлы над Аргентиной в другом матче группы, однако аргентинцы разбили надежды россиян и победили со счетом 87:67, чем обеспечили себе выход в следующий этап.После четырех туров в группе "I" лидирует Аргентина и Польша, у которых по восемь очков. У России и Венесуэлы – по шесть баллов. России еще предстоит сыграть заключительный матч группы с Венесуэлой, но даже в случае победы выйти из группы ей не удастся из-за дополнительных показателей.Заключительные матчи группы состоятся восьмого сентября.