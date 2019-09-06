Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова показала кадры новой фотосессии. Также модель Анастасия Костенко ответила на вопросы поклонников о беременности.

Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова показалакадры новой фотосессии. Также модель Анастасия Костенко ответила на вопросыпоклонников о беременности.В личном Instagram супруга спортсмена опубликовала несколькосвежих снимков. Анастасия Костенко позирует в просторном прозрачном платье.Модель бережно поддерживает руками подросший живот. На других фото компанию ейсоставляет муж Дмитрий Тарасов и годовалая дочь Милана.Ниже Анастасия Костенко отметила, что ей задают многовопросов о беременности. В основном ее спрашивают о токсикозе во время ожиданиямалыша, о питании будущей мамы. Модель сообщила, что давать подписчицам советыне будет, ведь то, что подходит одной, может быть противопоказано другой."Лично на мой рацион беременность не влияет и, как ужедоказали, есть за двоих вовсе необязательно. Только к началу третьеготриместра можно добавить 200-300 калорий, но никак не удвоенные порциизавтраков, обедов и ужинов", – добавила супруга.Также, по мнению , говорить опредположительной дате родов не имеет смысла. "Милаша родилась тогда, когдапосчитала нужным (ближе к концу 37 недели), и плевать ей хотелось на чьи-топредположения", – резюмировала модель.