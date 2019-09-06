В Саудовской Аравии прошло первое официальное мероприятие в рамках презентации матча-реванша двух боксеров-тяжеловесов американца мексиканского происхождения Энди Руиза и британца Энтони Джошуа. Напомним, что 1 июня Руиз-младший выиграл поединок у Джошуа и отобрал у него три чемпионских пояса.

В Саудовской Аравии прошло первое официальное мероприятие в рамках презентации матча-реванша двух боксеров-тяжеловесов американца мексиканского происхождения Энди Руиза и британца Энтони Джошуа. Напомним, что 1 июня Руиз-младший выиграл поединок у Джошуа и отобрал у него три чемпионских пояса.Как уже сообщали 33Live.RuRu, повторный поединок между Руизом и Джошуа состоится 7 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Там же прошла презентация поединка и первая "дуэль взглядов" соперников.