Голливудский красавчик и завидный холостяк откровенно рассказал о своем путешествии к трезвости. Брэд Питт признался, что тяжело переживал расставание с Анджелиной Джоли.

Голливудскийкрасавчик и завидный холостяк откровенно рассказал о своем путешествии ктрезвости. Брэд Питт признался, что тяжело переживал расставание с АнджелинойДжоли.Знаменитый артистпризнался, что его зависимость от спиртного зашла настолько далеко, что емупришлось посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Это произошло послеразвода с Анджелиной Джоли.Брэд Питт втечение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Актеротметил, что его тронула их уязвимость, открытость и честность. "Я такогоникогда не слышал", – цитирует звезду The New York Times.Артист добавил, что участники общества анонимных алкоголиковдоверяли друг другу, и никто из них не продал рассказы Брэда Питта таблоидам. "Этобыла настоящая свобода – просто разоблачить свои уродливые стороны. В этом естьвеликая ценность", – признался экс-супруг Джоли.В 2016 году, когда пара объявила о расставании,поклонники Питта заметили, что он стал очень плохо выглядеть. Черезнекоторое время он рассказал, что вредные привычки едва не сгубилиего. Когда артист переехал из общего с Джоли дома, ему не хотелось оставаться в одиночестве, и он попросилдрузей его приютить."Если честно, было так паршиво, что я спал у нихна полу и чувствовал себя самым жалким человекомна свете", – поделилсяОтметим, в настоящеевремя 55-летний актер не злоупотребляет алкоголем и выглядитзамечательно. Напомним,и АнджелинаДжоли поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подаладокументы на развод. В апреле этого года пара официально расторгла брак.