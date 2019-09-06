Голливудский
красавчик и завидный холостяк откровенно рассказал о своем путешествии к
трезвости. Брэд Питт признался, что тяжело переживал расставание с Анджелиной
Джоли.
Голливудский
красавчик и завидный холостяк откровенно рассказал о своем путешествии к
трезвости. Брэд Питт признался, что тяжело переживал расставание с Анджелиной
Джоли.
Знаменитый артист
признался, что его зависимость от спиртного зашла настолько далеко, что ему
пришлось посещать собрания общества анонимных алкоголиков. Это произошло после
развода с Анджелиной Джоли.
Брэд Питт в
течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Актер
отметил, что его тронула их уязвимость, открытость и честность. "Я такого
никогда не слышал", – цитирует звезду The New York Times.
Артист добавил, что участники общества анонимных алкоголиков
доверяли друг другу, и никто из них не продал рассказы Брэда Питта таблоидам. "Это
была настоящая свобода – просто разоблачить свои уродливые стороны. В этом есть
великая ценность", – признался экс-супруг Джоли.
В 2016 году, когда пара объявила о расставании,
поклонники Питта заметили, что он стал очень плохо выглядеть. Через
некоторое время он рассказал, что вредные привычки едва не сгубили
его. Когда артист переехал из общего с Джоли дома, ему не хотелось оставаться в одиночестве, и он попросил
друзей его приютить.
"Если честно, было так паршиво, что я спал у них
на полу и чувствовал себя самым жалким человеком
на свете", – поделился
Отметим, в настоящее
время 55-летний актер не злоупотребляет алкоголем и выглядит
замечательно. Напомним,и Анджелина
Джоли поженились в августе 2014 года, а в сентябре 2016-го актриса подала
документы на развод. В апреле этого года пара официально расторгла брак.