Число жертв урагана Дориан на Багамах возросло до 30 человек. Тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести.

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30 человек. Тысячи до сих пор числятся пропавшими без вести.Министр здравоохранения Багамских островов Дюэйн Сэндс предположил, что жертв будет значительно больше, сообщает "Россия 24"."Дориан" — самый сильный ураган из тех, что когда-либо обрушивались на Багамы. Мощный ветер и ливни серьезно повредили почти половину домов на островах Багамского архипелага.По оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, "Дориан" находится сейчас примерно в ста километрах к югу от США. Ураган достигнет побережья Северной Каролины в течение суток, но скоро он должен потерять силу.