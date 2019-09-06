Основатель автодилера Рольф Сергей Петров, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщил, что не планирует возвращаться на родину, пока не будет закрыто уголовное дел против него.

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщил, что не планирует возвращаться на родину, пока не будет закрыто уголовное дел против него."Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" — заявил Петров "Интерфаксу" в пятницу.В пятницу Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора автодилера "Рольф" Татьяну Луковецкую на два месяца с момента ее задержания или экстрадиции, передает ТАСС.Кроме того, Басманным судом также заочно арестована гражданка Кипра Георгия Кафкалия по делу незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей основателем автоконцерна "Рольф", она будет заключена под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России, сообщает РИА Новости.По информации пресс-службы Басманного суда, срок следствия по делу, возбужденному в отношении основателя "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании, продлен до 25 ноября."Срок следствия по делу Кайро, Петрова, Луковецкой, Кафкалии и иных неустановленных лиц продлен до 25 ноября, по нему необходимо выполнить ряд следственных действий", — сказал представитель СК.Как сообщалось ранее, 27 июня СКР сообщил о возбуждении уголовного дела о выводе средств по подложным документам против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров.По данным следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт".