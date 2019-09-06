Многие знают Валентина Гафта как одного из мэтров отечественной театральной сцены. Тем не менее, никто не вечен и у актера стали часто проявляться проблемы со здоровьем. Жена артиста рассказала новые подробности о состоянии супруга.

Многие знают Валентина Гафта как одного из мэтров отечественной театральной сцены. Тем не менее, никто не вечен и у актера стали часто проявляться проблемы со здоровьем. Жена артиста рассказала новые подробности о состоянии супруга.Информация о госпитализации Гафта появилась в интернете 7 августа. С тех пор о здоровье мэтра российского театра ходит множество слухов. Многие переживают за состояние актера. Впрочем, Ольга Остроумова поспешила успокоить поклонников – не все так плохо, как кажется."Ничего, нормально, все стабильно, восстанавливается", – заявила супруга артиста. Она добавила, что несмотря на тот факт, что жизни Валентина ничего не угрожает, забирать его домой пока еще рано. Артист нуждается в постоянном наблюдении у медиков.Причины госпитализации Гафта Остроумова не стала раскрывать. Тем не менее, в ряде СМИ появились сообщения, что актера увезли в больницу с инсультом. Сперва он оказался в реанимации, а после его перевели в неврологическое отделение.Кроме того, ходили слухи, что актера парализовало. Однако, как телеканал "360", пасынок ГафтаВалентин Левитинопроверг эту информацию. Он уточнил, что состояние артиста не ухудшилось, однако период реабилитации завершится еще не скоро.Помимо этого Левитин дополнил, что правая рука у актера действительно стала двигаться хуже. Однако это происходит еще с конца июля.