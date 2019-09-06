22-летний Олег Капаев чудом выжил. Родные вытащили его из смертельной интернет-игры. Молодой человек потерял память. В студии программы Прямой эфир на телеканале Россия 1 обсудили тему нашумевших групп смерти.

22-летний Олег Капаев чудом выжил. Родные вытащили его изсмертельной интернет-игры. Молодой человек потерял память. В студии программы "Прямойэфир" на телеканале "Россия 1" обсудили тему нашумевших "групп смерти".В октябре 2016 года Олег Капаев попал в виртуальную игру в соцсетях, которая пропагандировала уход из жизни. Молодому человеку присвоилипорядковый номер.В игре состояли сотни людей возрастом от 12 до 45 лет. Все они,так или иначе, думали о смысле жизни. Участники "группы смерти" должны быливставать среди ночи, выполнять задание куратора, последним из которых былоснять на видео и выложить в Сеть свой уход. Пользователей Интернета дистанционнодоводили до суицида.После попытки самоубийства Олег Капаев потерял память. Сегодняон не понимает, как попал в лапы злоумышленников. Молодой человек говорит, чтоего "психологически обработали" всего за 10 дней.В студии программы "Прямой эфир" Ольга Капаева – мать Олега– рассказала, что ее наследник был как будто "зазомбирован". Капаев резал себеруки и ноги, периодически исчезал из дома, вел себя неадекватно. Сегодня, пословам Ольги, ее отпрыск страдает от последствий нахождения в виртуальнойигре."Я не знаю, как ему помочь, потому что я не знаю, что это.Андрюш, я ходила к многим специалистам – психиатрам, психотерапевтам платным.Они нам говорят класть в психушку и закалывать его. Мы лежали в трех психушках",– сказала ведущему ток-шоу "Прямой эфир" Ольга Капаева.Правоохранительным органам удалось выяснить, что за одной из "группсмерти" стоял 20-летний Филипп Лис, по паспорту Будейкин. Для него это было всеголишь развлечением. 17 июля 2017 года Тобольский районный суд приговорил ФилиппаБудейкина к лишению свободы в колонии-поселении на 3 года и 4 месяца задоведение несовершеннолетних до самоубийства с помощью социальных сетей.Недавно Филипп Лисс вышел на свободу условно-досрочно.Будейкин согласился появиться на съемочной площадке ток-шоу и посмотреть в глаза матерям своих жертв, однако в последний моментпередумал. Скрывая лицо под капюшоном и массивными солнечными очками, он общалсясо студией по видеосвязи. Просить прощения у близких погибших он отказался."Мне не в чем себя винить, я никак к этому не причастен", – отрезалФилипп Лисс.После Андрей Малахов попросил продемонстрировать кадрыскрытой съемки. На них Будейкин в приватной беседе говорит, что невиновен вслучившемся."Я для них был кумиром. И они начали создавать подобныегруппы. Но я никого не заставлял, никого не побуждал. Очень много было фейковыхаккаунтов, с которых также распространяли то, что вот, я покончила с собой. В16-м году я давал интервью, где заявил о том, что я довел 15 человек досамоубийства. Интервью я дал с одной целью, поднять хайп. Спустя пару дней менявзяли. У меня сейчас возобновилась моя жизнь, и я не хочу, что-то рушить", – говорит Филипп Лисс в сегодняшнем выпуске ток-шоуФилипп говорит, что сейчас сожалеет о содеянном, он непонимал, что творит. Будейкин боится, что на работе узнают, по какой статье онсидел.