22-летний Олег Капаев чудом выжил. Родные вытащили его из
смертельной интернет-игры. Молодой человек потерял память. В студии программы Прямой
эфир на телеканале Россия 1 обсудили тему нашумевших групп смерти.
22-летний Олег Капаев чудом выжил. Родные вытащили его из
смертельной интернет-игры. Молодой человек потерял память. В студии программы "Прямой
эфир" на телеканале "Россия 1" обсудили тему нашумевших "групп смерти".
В октябре 2016 года Олег Капаев попал в виртуальную игру в соцсетях, которая пропагандировала уход из жизни. Молодому человеку присвоили
порядковый номер.
В игре состояли сотни людей возрастом от 12 до 45 лет. Все они,
так или иначе, думали о смысле жизни. Участники "группы смерти" должны были
вставать среди ночи, выполнять задание куратора, последним из которых было
снять на видео и выложить в Сеть свой уход. Пользователей Интернета дистанционно
доводили до суицида.
После попытки самоубийства Олег Капаев потерял память. Сегодня
он не понимает, как попал в лапы злоумышленников. Молодой человек говорит, что
его "психологически обработали" всего за 10 дней.
В студии программы "Прямой эфир" Ольга Капаева – мать Олега
– рассказала, что ее наследник был как будто "зазомбирован". Капаев резал себе
руки и ноги, периодически исчезал из дома, вел себя неадекватно. Сегодня, по
словам Ольги, ее отпрыск страдает от последствий нахождения в виртуальной
игре.
"Я не знаю, как ему помочь, потому что я не знаю, что это.
Андрюш, я ходила к многим специалистам – психиатрам, психотерапевтам платным.
Они нам говорят класть в психушку и закалывать его. Мы лежали в трех психушках",
– сказала ведущему ток-шоу "Прямой эфир" Ольга Капаева.
Правоохранительным органам удалось выяснить, что за одной из "групп
смерти" стоял 20-летний Филипп Лис, по паспорту Будейкин. Для него это было всего
лишь развлечением. 17 июля 2017 года Тобольский районный суд приговорил Филиппа
Будейкина к лишению свободы в колонии-поселении на 3 года и 4 месяца за
доведение несовершеннолетних до самоубийства с помощью социальных сетей.
Недавно Филипп Лисс вышел на свободу условно-досрочно.
Будейкин согласился появиться на съемочной площадке ток-шоу и посмотреть в глаза матерям своих жертв, однако в последний момент
передумал. Скрывая лицо под капюшоном и массивными солнечными очками, он общался
со студией по видеосвязи. Просить прощения у близких погибших он отказался.
"Мне не в чем себя винить, я никак к этому не причастен", – отрезал
Филипп Лисс.
После Андрей Малахов попросил продемонстрировать кадры
скрытой съемки. На них Будейкин в приватной беседе говорит, что невиновен в
случившемся.
"Я для них был кумиром. И они начали создавать подобные
группы. Но я никого не заставлял, никого не побуждал. Очень много было фейковых
аккаунтов, с которых также распространяли то, что вот, я покончила с собой. В
16-м году я давал интервью, где заявил о том, что я довел 15 человек до
самоубийства. Интервью я дал с одной целью, поднять хайп. Спустя пару дней меня
взяли. У меня сейчас возобновилась моя жизнь, и я не хочу, что-то рушить", – говорит Филипп Лисс в сегодняшнем выпуске ток-шоу
.
Филипп говорит, что сейчас сожалеет о содеянном, он не
понимал, что творит. Будейкин боится, что на работе узнают, по какой статье он
сидел.