Канцлер Германии Ангела Меркель страдает от приступов неоктролируемой дрожи, если ей приходится долго стоять. Из-за этого политик проводит встречи с лидерами других стран в Берлине по обновленной процедуре – гимн она слушает сидя. Выяснилось, что подобный же подход глава немецкого правительства исповедует и во время заграничных поездок.

Канцлер Германии Ангела Меркель страдает от приступов неоктролируемой дрожи, если ей приходится долго стоять. Из-за этого политик проводит встречи с лидерами других стран в Берлине по обновленной процедуре – гимн она слушает сидя. Выяснилось, что подобный же подход глава немецкого правительства исповедует и во время заграничных поездок.Во время своего визита в Пекин Ангела Меркель прослушала гимны Германии и Китая сидя на кремле, передает сайт . Примечательно, что когда играл немецкий гимн, то сидела и она, и встречавший коллегу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Во время исполнения своего гимна китайский госслужащий встал.Ситуация вновь заставила СМИ вспомнить о проблемах Ангелы Меркель со здоровьем. Сама она не единожды подчеркивала, что прекрасно себя чувствует, а приступы дрожи проявляются у нее из-за обезвоживания и усталости и никак не сказываются на работе. Однако теперь немецкая и отчасти мировая общественность каждый раз внимательно следит за состоянием канцлера Германии во время публичных встреч, отмечая малейшие отклонения мероприятия от протокола и подрагивания политика.