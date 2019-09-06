Более 58% кандидатов, которые идут на выборы от Единой России на предстоящих выборах, являются новыми в политике лицами. Более того, каждый пятый кандидат от партии является молодым, рассказала член президиума генерального совета Единой России, координатор молодежной политики единороссов Алена Аршинова. По ее словам, на предстоящих выборах сознательно сделана ставка на обновление кадров и привлечение новых лиц и молодежи.

Более 58% кандидатов, которые идут на выборы от "Единой России" на предстоящих выборах, являются новыми в политике лицами. Более того, каждый пятый кандидат от партии является молодым, рассказала член президиума генерального совета "Единой России", координатор молодежной политики единороссов Алена Аршинова. По ее словам, на предстоящих выборах сознательно сделана ставка на обновление кадров и привлечение новых лиц и молодежи."Благодаря этому впервые в выборах участвует такое количество новых лиц. В ряде регионов – Севастополе, республиках Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Еврейской автономной области – их более 80%, – рассказала Алена Аршинова. – Представители самых разных профессий решили направить силы на всеобщее благо – заняться политикой на самых разных уровнях. Это означает, что в органы законодательной власти идут люди, которые обладают отраслевой экспертностью в разных областях, в том числе образовании, культуре, здравоохранении".Отдельно Алена Аршинова отметила проект "Единой России" "ПолитСтартап", где каждому кандидату предоставляется возможность пройти обучение, получить консультацию и помощь опытного наставника, которые помогут сделать наиболее эффективной избирательную кампанию.Глава холдинга Minchenko Consulting, политолог Евгений Минченко обратил внимание на масштабность проекта единороссов и отметил успешность его реализации. По его мнению, партии удалось выявить "много перспективной молодежи, которая действительно рвется в бой, толковой, энергичной". "Я думаю, что, по меньшей мере, попытка "подхода к снаряду" сделана", – сказал он, добавив, что омоложение партактива в настоящее время ведется на системной основе только в "Единой России".На сегодняшний день, считает Евгений Минченко, единороссы со своими кадровыми проектами в определенной степени конкурируют с такими проектами как "Лидеры России" и учебой по подготовке кадрового резерва, организованной РАНХиГС. "В этом смысле, я думаю, что интересная инициатива – создание Высшей партийной школы. Я имел честь выступать на нескольких потоках, и для меня это был интересный опыт", – отметил политолог.При этом Евгений Минченко указал, что "Единая Россия" сегодня единственная партия, которая занимается омоложение своих рядов на системной основе. "Но тем не менее, есть определенные успехи в этом направлении и у оппозиционных партий", – говорит эксперт."Повестка сегодня не про новые лица, а про новую политику. Я думаю, что есть запрос на новый стиль. А кто его будет реализовывать: обязательно новые люди или те, которые уже не особо молоды, я думаю, это уже другой вопрос. Если мы посмотрим на мировой опыт, то есть и молодые политики, а есть и достаточно возрастные "звезды", как Берни Сандерс, Жан-Люк Меланшон, Дональд Трамп. Поэтому, я думаю, что ключевой запрос не столько на то, что "новый – не новый", а на новую модель взаимодействия с избирателями, то что принято называть "новой искренностью", – подчеркнул Минченко.