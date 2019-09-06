Бывшая солистка девичьего коллектива вновь свободна. Лена
Катина из группы Тату официально оформила развод.
Бывшая солистка девичьего коллектива вновь свободна. Лена
Катина из группы "Тату" официально оформила развод.
Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Слушания по
разводу российской певицы Лены Катиной и рок-музыканта из Словении Сашо
Кузмановичем завершились.
Супруги прожили вместе чуть более трех лет. В браке у пары
появился сын Александр. Сообщает .
Отметим, что суд должен был завершиться еще в прошлом месяце,
однако заседание пришлось отложить. Катина и Кузманович не могли определиться с
местом жительства сына. Пока детали процесса не разглашаются, поэтому
неизвестны условия опеки родителей над сыном, а также подробности раздела
совместно нажитого имущества.
Поговаривают, что причиной расставания артистов стало
охлаждение в отношениях, которое нарастало уже давно. Друзья пары сообщают, что
Лена и Сашо пытались наладить отношения, однако сделать этого им не удалось.
Слушания проводились в закрытом режиме. Об этом попросила
сама артистка, судя по всему, ее смутило пристальное внимание прессы. не любит говорить о личной жизни. В соцсетях она редко публикует снимки
с сыном.