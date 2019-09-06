Бывшая солистка девичьего коллектива вновь свободна. Лена Катина из группы Тату официально оформила развод.

Бывшая солистка девичьего коллектива вновь свободна. ЛенаКатина из группы "Тату" официально оформила развод.Об этом стало известно сегодня, 6 сентября. Слушания поразводу российской певицы Лены Катиной и рок-музыканта из Словении СашоКузмановичем завершились.Супруги прожили вместе чуть более трех лет. В браке у парыпоявился сын Александр. Сообщает .Отметим, что суд должен был завершиться еще в прошлом месяце,однако заседание пришлось отложить. Катина и Кузманович не могли определиться сместом жительства сына. Пока детали процесса не разглашаются, поэтомунеизвестны условия опеки родителей над сыном, а также подробности разделасовместно нажитого имущества.Поговаривают, что причиной расставания артистов сталоохлаждение в отношениях, которое нарастало уже давно. Друзья пары сообщают, чтоЛена и Сашо пытались наладить отношения, однако сделать этого им не удалось.Слушания проводились в закрытом режиме. Об этом попросиласама артистка, судя по всему, ее смутило пристальное внимание прессы. не любит говорить о личной жизни. В соцсетях она редко публикует снимкис сыном.