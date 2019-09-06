В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили итоги анализа пассажиропотока на данном направлении

В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили итоги анализа пассажиропотока на данном направленииВ расписание пригородного железнодорожного сообщения между Костромой и Галичем никаких изменений вноситься не будет. Сегодня в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили итоги анализа пассажиропотока на данном направлении и итоги общественных обсуждений.Маршрут поезда «Кострома – Галич» проходит по территории трех районов: Костромского, Судиславского и Галичского районов и охватывает 35 населенных пунктов. Наибольшее количество жителей проживает в районе станции Судиславль – 802 человека, в поселках Первушино – 387 человек, Пронино – 309 человека и Свозово – 180 человек.Рейсы убыточные. Согласно анализу, проведенному пригородной пассажирской компанией, за последние два года пассажиропоток на пригородном поезде по направлению «Кострома-Галич-Кострома» снизился более чем на тысячу пассажиров. Сегодня в одном направлении на поезде ежедневно перевозят не более 10-15 человек. При этом из областного бюджета на курсирование поезда ежегодно направляется более 15 млн рублей.Помимо электрички, через Галич в этом направлении проходят поезда дальнего следования «Москва – Владивосток» и «Владивосток – Москва». Также действует регулярное автобусное сообщение. Ежедневно совершается пять оборотных рейсов.Однако по требованию губернатора Костромской области Сергей Ситников подобные решения принимаются только после обсуждения с местными жителями. Поэтому после общественных обсуждений было принято решение электричку не отменять. Пригородное железнодорожное сообщение между Костромой и Галичем сохраняется в полном объеме, чтобы не доставлять неудобств гражданам. Пригородный поезд, как и прежде, курсирует в ежедневном режиме.