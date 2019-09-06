Неизвестный напал на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье. Злоумышленник несколько раз ударил хозяйку электрошокером и скрылся.

Неизвестный напал на председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Нападение произошло в ночь на 6 сентября в частном доме в Истре, куда злоумышленник пробрался через окно. Мужчина в маске около полуночи проник на террасу дома, где его услышала хозяйка дома. Сопротивления она оказать не успела — налетчик несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.В полицию Памфилова обратилась около 01:30 ночи. О ее состоянии ничего не сообщается.Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Задержать подозреваемого пока не удалось.Стоит отметить, что нападение было совершено за три дня до общероссийских выборов.