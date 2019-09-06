Футбольный клуб Ростов не будет менять место проведения домашних матчей и продолжить выступать на Ростов-Арене. Клуб урегулировал все недопонимания с управляющей компанией стадиона Спорт-ин и готовится к возобновлению чемпионата России.

Футбольный клуб "Ростов" не будет менять место проведения домашних матчей и продолжить выступать на "Ростов-Арене". Клуб урегулировал все недопонимания с управляющей компанией стадиона "Спорт-ин" и готовится к возобновлению чемпионата России."Никакой конфликтной ситуации на сегодняшний день нет, — сказал министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян, слова которого приводит РИА Новости. – Все имевшиеся между "Ростовом" и "Спорт-ин" разногласия улажены. Все оставшиеся домашние матчи футбольный клуб "Ростов" будет играть на "Ростов-Арене".Напомним, что между сторонами возникли недопонимания из-за того, что у "Ростова" якобы организовались задолженности перед управляющей компанией. Но клуб опроверг данную информацию.Таким образом, теперь ростовчане продолжат свои выступления на привычной арене, средняя посещаемость на которой составляет порядка 30 тысяч зрителей. По итогам восьми туров "Ростов" занимает третью строчку в российской премьер-лиге, имея в своем активе 17 баллов.