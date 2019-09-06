В итальянской Монце на знаменитом автодроме близ Милана стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. Первую серию свободных заездов выиграл французский пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял 6-е место.

В итальянской Монце на знаменитом автодроме близ Милана стартовал очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Первую серию свободных заездов выиграл французский пилот команды Ferrari Шарль Леклер. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso занял 6-е место.Леклер показал время 1 мин. 27,905 сек., став единственным, кто выехал из 1.28. В шестерку лучших также вошли испанец Карлос Сайнс (команда McLaren), британец Ландо Норрис (McLaren), чемпион мира англичанин Льюис Хэмилтон (Mercedes), еще один британец Александер Албон (Red Bull) и наш Квят.