Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт озвучил имя бойца смешанных единоборств, который будет следующим соперником победителя титульного боя UFC между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Им стенет Тони Фергюсон.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт озвучил имя бойца смешанных единоборств, который будет следующим соперником победителя титульного боя UFC между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Им стенет Тони Фергюсон."Если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий чемпионский бой, — заявил Уайт, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на ESPN. – Фергюсону были предложены соответствующие возможности. Так что если он готов, то да – он соперник для победителя боя Нурмагомедов – Порье".Напомним, что титульный бой между Нурмагомедовым и Порье состоится седьмого сентября в Абу-Даби. Накануне спортсмены прошли процедуру взвешивания. Оба бойца уложились в требуемые 70,3 килограмма. Однако Хабибу для этого пришлось сделать неординарный поступок.