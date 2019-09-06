Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оштрафован на 135 долларов за элитный отдых. Соответствующее решение вынес суд в Ровенской области. Об этом рассказал адвокат Сытника Владислав Кича.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник оштрафован на 135 долларов за элитный отдых. Соответствующее решение вынес суд в Ровенской области.Об этом рассказал адвокат Сытника Владислав Кича. По его словам, решение суда "притянуто за уши и по форме, и по сути". Он отметил, что его подзащитному присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов, что составляет около 135 долларов, сообщает издание "Украинские новости". Также Кича рассказал, что они обязательно подадут апелляцию на данное решение.Ранее Госбюро расследований заподозрило Сытника в неоднократном отдыхе на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны", которое располагается в Ровенской области. Это происходило в период с 2017 по 2019 год. Сытник не внес отдых, стоимость которого составляет около 20 тысяч долларов, в декларацию.По данным Национального антикоррупционного бюро, за украинского чиновника платило третье лицо. Также бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее рассказал СМИ, что следователи Госбюро расследований смогли установить по письменным заявлениям работников охотничьего хозяйства, что за свой и отдых семьи своих друзей Сытник забыл заплатить большую сумму денег.