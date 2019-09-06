С июля 2019 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 9 тысяч каршеринговых автомобилей...

В настоящее время в г. Москве краткосрочная аренда автомобилей – каршеринг это динамично развивающаяся услуга, которая дает гражданам еще одну возможность передвигаться по городу, особенно там, где имеются проблемы с трафиком. Вместе с тем упрощенная дистанционно осуществляемая процедура создания аккаунта и получение права на управление транспортным средством предоставляет возможность неправомерного использования каршеринговых автомобилей, в том числе посредством использования чужих аккаунтов, их хищения или самостоятельного оформления на подставных лиц.Только с июля 2019 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 9 тысяч каршеринговых автомобилей. При этом к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации привлечено 2783 водителя, из них: 60 – за управление без документов, предусмотренных ПДД РФ, 59 – за управление в состоянии опьянения либо отказавшихся от медицинского освидетельствования, 21 – за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, и 10 – за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.По итогам проведенной проверки выявлено 6 фактов управления транспортным средством без аккаунта либо по подложному аккаунту.Такие мероприятия будут проходить на территории столицы на регулярной основе.За данный период на территории г. Москвы зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий с указанной категорией транспортных средств.В качестве примера можно привести случай, произошедший на Садовом кольце. Так, на улице Садовая-Сухаревская сотрудниками 6 ОСБ ДПС ГИБДД была остановлена каршеринговая автомашина «Фольксваген». В ходе проверки документов установлено, что 21-летний водитель управляет транспортным средством под чужим аккаунтом, а также по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом установлено, что гражданин ранее был лишен права управления транспортными средствами. ОМВД России по району Мещанский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В целом отмечается позитивное воздействие каршеринга на загруженность улично-дорожной сети, поскольку он является сдерживающим фактором при использовании и покупке личного автомобиля. В недавнем времени Госавтоинспекцией г. Москвы совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы проведено совещание с операторами каршеринговых компаний по соблюдению со стороны пользователей арендованного транспорта Правил дорожного движения Российской Федерации.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81