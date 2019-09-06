Нижне-Бурейская ГЭС полностью готова к запуску в эксплуатацию. День икс назначен на завтра, 7 сентября. Об этом рассказал генеральный директор энергетического холдинга РусГидро Николай Шульгинов на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.

Нижне-Бурейская ГЭС полностью готова к запуску в эксплуатацию. День "икс" назначен на завтра, 7 сентября. Об этом рассказал генеральный директор энергетического холдинга "РусГидро" Николай Шульгинов на встрече с губернатором Амурской области Василием Орловым.Как сообщает ГТРК "Амур", стройка плотины началась еще в 2010 году. Уже с 2017-м ГЭС начала вырабатывать первые киловатт-часы. Пуск каждого из четырех гидроагрегатов проходил в торжественной обстановке, в трех церемониях принимал участие президент России Владимир Путин.По словам экспертов, сейчас мощность гидроэлектростанции достигла 240 мегаватт, в проекте повышение до 320. Кроме источника электроэнергии, ГЭС несет еще одну важную функцию. Она выполняет роль контррегулятора расположенной выше по течению Бурейской ГЭС. Таким образом, плотина сглаживает неравномерность расхода воды в разное время года. В том числе, в период прохождения паводка благодаря работе ГЭС будет уменьшаться подтопление близлежащих территорий.