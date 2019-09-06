На автодроме в Монце продолжается первый день свободных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. На второй практике лучшее время продемонстрировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Его результат – 1 минута 20,978 секунды.

На автодроме в Монце продолжается первый день свободных заездов чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". На второй практике лучшее время продемонстрировал монегаск Шарль Леклер из Ferrari. Его результат – 1 минута 20,978 секунды.Следом за ним расположился британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes. Замкнул тройку лучших немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель. Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал десятый результат.В субботу участники гран-при Италии продолжат соревнования, когда в первой половине дня состоится третья практика, а во второй половине дня пройдет квалификация. Сама же гонка запланирована на воскресенье.