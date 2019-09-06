Украинскому руководству придется постараться, чтобы заслужить благосклонность России. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, известному своим острым языком, фактически поставили ультиматум: Москва не будет ему доверять, если он не разберется с националистами.

Украинскому руководству придется постараться, чтобы заслужить благосклонность России. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому, известному своим острым языком, фактически поставили ультиматум: Москва не будет ему доверять, если он не разберется с националистами.Зеленскому поверят только при одном условии – если онобъявит вне закона всех радикалов и неонацистов, начнет их уголовное преследование,заявил российский политик и журналист Михаил Маркелов. "Когда обещанное имбыстрое и жесткое прекращение войны в Донбассе будет реализовано. И когда,наконец, Зеленский признает, что Россия не является страной-агрессором", -сказал эксперт в эфире на телеканале "Россия-1".Новость дополняется.