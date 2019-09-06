Новосибирские нейробиологи изучат причины аутизма. Нейробиологии стали обладателями президентского гранта. За два года на исследования будет направлено два миллиона рублей. При этом главными участники станут не люди, а грызуны. Точнее, специально выведенная порода мышей.

Новосибирские нейробиологи изучат причины аутизма. Нейробиологии стали обладателями президентского гранта. За два года на исследования будет направлено два миллиона рублей. При этом главными участники станут не люди, а грызуны. Точнее, специально выведенная порода мышей. В научной лаборатории побывала корреспондент ГТРК "Новосибирск" Олеся Герасименко.Для мышей SPF-виварий можно назвать санаторием строгого режима: очищенный воздух, вода, еда и строгий санитарный контроль. Попасть внутрь можно исключительно через спецшлюзы. Постояльцы - грызуны, моделирующие различные патологии. Одна из линий BTBR представляется собой модель аутизма. Такие мыши являются одиночками, они избегают конфликтов и стрессов."Они стараются не взаимодействовать с другими особями. Держатся особняком, ни с кем не контактируют. Такие особенности характерны для людей с расстройством аутистического спектра. Они обычно держатся в стороне и избегают общения с другими людьми", Ђ пояснил научный сотрудник лаборатории Института цитологии и генетики СО РАН Антон Цыбко.Аутизм все еще ускользает от понимания специалистов. В этой болезни по-прежнему остаётся много неизвестного. У людей, имеющих такой диагноз, нарушено развитие головного мозга. И его причины новосибирские нейробиологи предлагают искать в серотониновой системе. У мышей она функционирует по сходным с человеком принципам - передает сигналы между нейронами головного мозга. Благодаря серотонину мы способны испытывать радость, голод, холод и страх."Это один из важнейших нейротрансмиттеров, нейромедиаторов, он участвует во всех типах поведения. И для нас странно, что он до сих пор не исследован. Мы хотим понять, принимает ли он участие в аутистических патологиях", Ђ заявил завлабораторией нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Науменко.В головном мозгу таких мышей ученые уже нашли некоторые особенности. Один из рецепторов является малоактивным. Изменить это эксперты пытаются при помощи специальных препаратов, чтобы определить, будут ли грызуны охотнее друг с другом общаться. Если такой способ борьбы с патологией сработает, значит, нейробиологи выбрали верное направление.В планах ученых — разработать методику, позволяющую скорректировать поведение грызунов, имеющих когнитивные расстройства. Однако ясно уже сейчас — заболевание очень сложное. Главная цель Ђ определить механизмы развития заболевания.На данный момент аутизм не поддается лечению известными методами. Но поиск решения крайне важен важен. Исследования в этой области уже начали поддерживать на федеральном уровне.