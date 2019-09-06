На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со школьниками рассказал, что электромобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск. Американский предприниматель прокомментировал данное заявление белорусского лидера.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со школьниками рассказал, что электромобиль Tesla ему подарил сам Илон Маск. Американский предприниматель прокомментировал данное заявление белорусского лидера.Издание "Белорусский партизан" опубликовало материал, в котором приводится стоимость электрокара, якобы подаренного Лукашенко Илоном Маском. Цена автомобиля составляет 165 тысяч долларов. Отмечается, что американский предприниматель действительно дарил машины, но точно не Лукашенко. Автор материала задался вопросом, почему же общественность ранее не узнала о таком значимом событии, как столь щедрый презент Маска белорусскому президенту.Пользователь Twitter под ником @MrRozanov задал вопрос американскому бизнесмену, действительно ли он сделал такой подарок Лукашенко. Илон Маск не оставил без внимания данный пост и ответил "Эх, нет".О подарке от зарубежного предпринимателя белорусский лидер рассказал 2 сентября. Он сообщил школьникам, что хотел ездить на велосипеде, но данное право за собой закрепил Зеленский, потому Лукашенко отказался от двухколесного транспорта.