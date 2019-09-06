Полицейские проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Внимание дети!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели рейдовые мероприятия в городах Костерево, Покров, в поселках Вольгинский и Городищи.В ходе проведения мероприятий сотрудники ОГИБДД проверили соблюдение водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Автолюбители с пониманием отнеслись к проверкам. Сотрудники полиции напоминали водителям о соблюдении Правил дорожного движения и о том, что в соответствии с п. 22.9. Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.В ходе рейда выявлено 15 нарушений ПДД РФ, связанных с перевозкой детей.Рейдовые мероприятия по соблюдению водителями правил применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств будут продолжены.