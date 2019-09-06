В Судьбе человека продюсер Иосиф Пригожин признается, что только после встречи с Валерией понял, что такое настоящее чувство. До этого парень из простой семьи из Махачкалы с большими сложностями пробивался на вершину олимпа российского шоу-бизнеса и совершал, порой, очень неблаговидные поступки.

Только после встречи с Валерией Иосиф Пригожин понял, что такое настоящее чувство. В "Судьбе человека" один из самых известных российских продюсеров признается, что в первые годы совместной жизни с ней он даже попадал в больницу, когда Валерия уезжала на гастроли: у него начинались панические атаки.Однако до встречи с ней у Иосифа были отношения, в которых он и изменял, и врал. Так было, когда еще во время первого брака с женщиной, на которой он женился в 19 лет, и в этом союзе родилось двое детей, у Пригожина начался роман с Лейлой Фаттаховой.Оба были персонами медийными: Лейла работала в компании "Союз", а Иосиф тогда был продюсером Вахтанга Кикабидзе.Когда в 1999-м году у них родилась дочь Лиза, и пресса начала писать об их отношениях, Пригожин, по его признанию, увез жену Лену на дачу, чтобы она не видела эти публикации, а сам ходил и скупал газеты с этими публикациями.А потом, уже после свадьбы с Валерией, бывшая жена поставила Пригожина в "идиотское положение", когда уже они были вынуждены обманывать отца.А некоторое время назад с неприятным для Пригожина заявлением выступила дочь от первого брака Даная Пригожиной в адрес отца.Девушка заявила, что отец всегда уделял больше внимания детям Валерии, а ее с братом – стыдился, хотя продюсер уверяет: он старается заботиться и о своих трех детях от предыдущих отношений, и о трех детях Валерии от предыдущего брака.Откровенно рассказывал Иосиф Пригожин и о том, как они с Валерией познакомились, и как пережили трагедию: потерю их общего ребенка, и как в 12 он пошел работать парикмахером, а в 16 лет уехал из родного Дагестана покорять Москву с копейками в кармане, голодал и ночевал на вокзале, и как увел девушку у гитариста группы "Мираж", и о других любопытных фактах своей насыщенной биографии.О том, как мальчику из простой семьи из Махачкалы удалось стать продюсером практически всех звезд российской эстрады и добиться любви одной из самых красивых и талантливых певиц, — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".