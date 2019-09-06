Но ключевую роль сыграют параметры программы. Чем они будут лояльнее и шире, тем ощутимей будет эффект.

Президент России Владимир Путин анонсировал запуск ипотеки под 2% годовых на Дальнем Востоке. Воспользоваться льготным кредитом смогут молодые семьи уже в этом году. Программа будет распространяться на первичный рынок и индивидуальное жилье и действовать пять лет. Основная цель – остановить отток населения на Дальнем Востоке и привлечь высоквалифицированных специалистов в регион.Крупнейшие банки страны уже выразили готовность участвовать в программе. "Мы - половина всей ипотеки страны, конечно, будем участвовать", - заявил глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что льготная будет пользоваться спросом в регионе. При этом важно сейчас понять механизм работы программы и объемы.Глава ВТБ Андрей Костин также заявил о готовности участвовать в программе. Развитие Дальнего Востока – одна из ключевых задач для России. Сегодня мы имеем с продолжающимся оттоком населения из региона. Хотя президент сказал, что отток в два раза сократился. Для того, чтобы вернуть сюда население и нарастить, необходимо развивать край, отметил банкир. Уже есть инвестиции, которые позволят создать десятки тысяч рабочих мест в регионе – нужны люди и жилье. Кроме того, в сам регион молодой - здесь много молодежи, поэтому программа должна быть востребована."Мы, безусловно, будем участвовать, как только правительство сформулирует правила выдачи такой ипотеки", - сказал Костин в интервью Россия 24.Бизнес-омбудсмен Борис Титов в свою очередь также заявил, что бизнес поддерживает специальную программу на Дальнем Востоке для молодых семей. По его мнению, она увеличит объемы строительства.Сами власти региона полагают, что ипотека под 2% поможет остановить отток населения. По оценкам министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, при снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут порядка 8,5 тыс семей.Сработает на внутренний спросДешевая ипотека на Дальнем Востоке будет пользоваться спросом у молодежи, и сможет оживить жилищный рынок региона, в том числе, сделает его интересным для федеральных игроков, считают эксперты. Но главную роль здесь сыграют параметры программы.Появление доступной ипотеки действительно может стимулировать спрос, говорит председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова. Кроме того, средняя зарплата на Дальнем Востоке, по ее словам, составляет около 52 тыс рублей. Это на 15-20% больше, чем в крупных городах Сибири. Этот фактор может обуславливать и более высокий платежеспособный спрос на жилье, а при наличии дешевой ипотеки делать жилье еще более доступным.Первоочередная задача программы повысить доступность жилья, удержать молодых специалистов. Снижение ставки до 2%, действительно повышает доступность жилья для жителей региона, говорит глава Рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Так, например, ежемесячная выплата при ипотеке под 2% годовых и кредите в 3 млн рублей составляет 13 тыс рублей, что является вполне подъемной суммой.При этом, сама программа будет направлена на удовлетворение внутреннего спроса, а не столько на привлечение людей из других регионов, считают эксперты.Повысит интерес застройщиков к Дальнему ВостокуЕще одним эффектом от запуска программы может стать развитие жилищного строительство на Дальнем Востоке. По мнению экспертов, сегодня рынок региона во многом недооценен."В регионе есть достаточное количество территорий роста, на которых наблюдается и демографический подъем, и приток инвестиций. Для поддержки этого роста просто необходимо создать комфортные условия для жизни, в том числе и за счет нового жилья", - отмечает Николай Алексеенко.По данным РАСК, сегодня на Дальнем Востоке работают всего 170 застройщиков, которые возводят 2,6 млн кв м. Этого явно недостаточно для такого рынка. Для сравнения, в Москве работают 193 застройщика, которые возводят 16,7 млн кв м, а в Московской области – 241 застройщик строят 13 млн кв м. Таким образом, количество застройщиков в московском регионе в 2,5 раза больше, чем на всем Дальнем Востоке.Сейчас во Владивостоке (с населением около 650 тысяч в городе и более 800 тысяч в агломерации) насчитывается порядка 20 новостроек. Для равнения, в Перми с примерно таким же населением (округ - 1 млн) – больше 100 новостроек. "То есть, налицо дефицит нового предложения жилья на Дальнем Востоке", - отмечает председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой".Как следствие низкой активности жилищного строительства и небольшого числа новых проектов – стоимость предложения на рынке разогрета, доступность жилья невысокая. По данным портала "Мир квартир", средняя стоимость кв м во Владивостоке составляет 111 тыс рублей. В Южно-Сахалинске еще выше — 117 тыс рублей за кв м.Наличие низких ипотечных ставок повысит интерес застройщиков к Дальнему Востоку, что в перспективе скажется на количестве конкурентных и качественных предложений на рынке, считает глава РАСК."Если в момент объявления о выходе ПИК на данный рынок, мы придерживались мнения о маловероятности выхода иных федеральных и столичных игроков, то с запуском вышеуказанной программы, вероятность очень сильно повышается", - говорит он.Кроме того, сейчас доля ипотеки в долевом строительстве на Дальнем Востоке составляет всего 18%, в то время, как в среднем по стране этот показатель достигает 30%. Есть потенциал роста.Если спрос будет подогрет дешевой ипотекой, рынок станет очень привлекательным для застройщиков, соглашается Ирина Доброхотова. Другой вопрос - какими ресурсами нужно обладать, чтобы с минимальными издержками выйти на рынок региона, сильно удаленного от Москвы."Вероятнее всего, это могут сделать корпорации, уже имеющие опыт освоения региональных площадок и обладающие материально-технической базой", - считает она.Какие параметры, такой и эффектПри этом, успех льготной ипотеки и ее положительное влияние на рынок жилья будут зависеть от параметров программы.Условия участия в программе пока подробно не озвучены. Если они будут очень жесткими (как уже неоднократно было), то программа "не взлетит" без дополнительной проработки, отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский."Пять лет – это небольшой срок для ипотечного кредита. Непонятно пока, сколько времени будет действовать льготная ставка, и как она изменится по истечении льготного периода. Какой первоначальный взнос и другие значимые условия", - отмечает он.Важно понимать, какие условия будут у этой программы: требования и ограничения к заемщикам, размер первоначального взноса, срок кредита и последующие размеры процентной ставки, соглашается руководитель группы ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова.По ее мнению, ипотечный кредит сроком на пять лет на сегодняшний день для большинства молодых российских семей является не подъемным по ежемесячным платежам, отмечает она. К примеру, при сумме кредита в 3 млн рублей, сроке пять лет и ставке 2%, ежемесячный платеж в среднем составит 53 тыс рублей.Одним из основных сдерживающих факторов по данной программе, как и в случае с действующей сейчас госпрограммой "детской" ипотеки, будет ее распространение только на первичный рынок и индивидуальное строительство, продолжает Вячеслав Путиловский.Кроме того, пока неясно, кто именно сможет воспользоваться программой – молодые семьи без детей или с двумя и более детьми, как это предусмотрено программами семейной ипотеки в других регионах, добавляет Ирина Доброхотова.Также, по словам Николая Алексеенко, пока неизвестно, будет ли программа распространяться на уже взятые ипотечные кредиты, то есть будут ли запущены соответствующие программы рефинансирования для молодых семей. Этот пункт является очень важным, отмечает он.Поэтому важно, чтобы условия самой программы были максимально лояльными. Это существенно повысить интерес молодых семей и к ипотеке, и будет стимулом остаться в регионе, говорят эксперты.Сможет ли такое предложение стимулировать переезд на Дальний Восток? Будет также зависеть от наличия рабочих мест."Востребованные специалисты, например, с Урала или из Сибири, которые рассматривают переезд получат хорошие условия оплаты труда, вероятно, захотят переехать. Но массового оттока граждан на Дальний Восток не произойдет, так как, во-первых, надо переезжать с семьей, а во-вторых, иметь источник хорошего стабильного заработка", - поясняет председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой.Пять лет для пилотной программы – вполне допустимый срок, говорит Юлия Судакова. Но для улучшения демографической ситуации в регионе, повышения спроса на жилье, а, следовательно, увеличение объемов строительства, и привлечения на Дальний Восток молодых специалистов срок программы должен быть больше, считает она.Льготная ипотека может стать дополнительным стимулом для переезда на Дальний Восток или поводом не уезжать оттуда, согласен младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА". Однако всех проблем региона не решит.