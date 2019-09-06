Ожидается, что сегодня Иран приступит к реализации третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Об этом накануне заявил президент Хасан Роухани. По его словам, мера вынужденная.

Ожидается, что сегодня Иран приступит к реализации третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Об этом накануне заявил президент Хасан Роухани. По его словам, мера вынужденная.Тегеран дал другим сторонам сделки 60 дней на то, чтобы договориться, но результата нет. Теперь Тегеран может не ограничивать себя в исследованиях и разработках в сфере ядерных технологий.При этом, как обещал Роухани, деятельность будет носить исключительно мирный характер и вести ее будут под контролем МАГАТЭ.Действия Тегерана стали ответом на односторонний выход Вашингтона из соглашения, которое было заключено после многолетней работы. Целый год Иран придерживался позиции "стратегического терпения", но ему пришел конец. В отсутствие поддержки европейских участников соглашения иранские власти начали сокращать свои обязательства, сообщает телеканал "Россия 24".