Большинство квартир в московских новостройках покупают москвичи и жители Подмосковья. Только 10 процентов покупок приходится на граждан, зарегистрированных за пределами московского региона.

Число покупателей, прописанных в Москве, за год выросло на 8%, а доля жителей Московской области снизилась на 9%, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование компании "БЕСТ-Новострой".Среди покупателей новостроек растет количество тех, у кого уже есть собственная квартира – в 2019 году их доля составила 66% против 58% в 2018-м. 64% покупателей приобретают жилье с привлечением ипотеки.Несколько изменились и источники, на которые покупатели ориентируются при выборе жилья. Доля тех, кто опирается на рекомендации знакомых, снизилась с 20% до 16%, а число тех, кто ищет квартиру в Интернете, выросло с 54% до 58%.