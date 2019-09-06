Рэпер Jah Khalib прокомментировал выходку поющей телеведущей Ольги Бузовой. Артист полагает, что вокалистка привлекала внимание к своей персоне.

Рэпер Jah Khalib прокомментировал выходку поющей телеведущейОльги Бузовой. Артист полагает, что вокалистка привлекала внимание к своейперсоне.В 2017 году на Премии Муз-ТВ рэпер Jah Khalib получилнаграду в номинации "Прорыв года". Вместе с ним за заветную тарелкуборолась ведущая шоу "Дом-2" и певица Ольга Бузова."Она тоже была "прорывом года" в тот момент, хоть я неиспытываю вообще никакой симпатии к ее творчеству. В один момент я посмотрел,что она занимается вокалом, пытается стать музыкантом, я ей написал: "Оль,давай, мы в тебя верим! Занимайся музыкой". Я ей прямо так и написал: "Занимайся,над тобой многие в эстраде смеются". Но на тот момент она была "прорывом года",– окунул лицом в грязь певицу Jah Khalib в эфире YouTube-шоу "Ходят слухи".Артист отмечает, что на вручении той премии не упустиласвой шанс пропиариться. Артистка закатила сцену слез. Рыдающую в три ручьяпоющую телеведущую успокаивали коллеги по цеху. Естественно, внимание зрителей,журналистов и операторов было обращено исключительно на нее."Она умеет перетягивать на себя весь это момент", – резюмировалJah Khalib.