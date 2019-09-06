Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ждет серьезная реорганизация. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ждет серьезная реорганизация. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин."Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно", — сказал он в интервью газете "Известия" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.Глава Минприроды также отметил, что министерство движется по плану реализации национального проекта "Экология". Практически все субъекты РФ с начала этого года включились в реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами. 31 субъект строит новую инфраструктуру за счет частных инвестиций.В июле сообщалось, что "Ростех" начал поставки Росгидромету нового оборудования для радиозондирования атмосферы. Предполагается, что отечественная система под названием "Полюс-С" позволит синоптикам вдвое увеличить точность прогноза погоды. Контракт на поставку оценивается почти в 138 миллионов рублейВ марте этого года Росгидромет выразил недовольство качеством метеорологических данных, получаемых с российских космических спутников, так как на них работает лишь треть целевой аппаратуры.В марте 2018 года Росгидромет внес в правительство предложение об объединении метеослужб страны в единую государственную корпорацию. Тогда глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что метеорологические службы могут функционировать не только за счет государства, но и самостоятельно привлекать финансирование.