Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин близки к тому, чтобы выйти на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению. Против такого решения не возражает администрация колонии, в которой находятся три фигуранта уголовного дела.

Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин близки к тому, чтобы выйти на свободу из колонии по условно-досрочному освобождению. Против такого решения не возражает администрация колонии, в которой находятся три фигуранта уголовного дела.Также под УДО может попасть и младший брат Александра — Кирилл Кокорин. "Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО", — заявил адвокат Юрий Падалка, слова которого приводит ТАСС.В пятницу состоится выездное заседание в исправительной колонии номер четыре, где будут рассмотрены ходатайства об УДО троих молодых людей. В случае удовлетворения данных ходатайств все три фигуранта дела могут быть освобождены через десять дней, когда решение суда вступит в силу. Но при условии, что прокуратура не будет его обжаловать.Напомним, что братья Кокорины и Мамаев осуждены за две драки в центре Москвы.