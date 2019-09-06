Нападающий санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник Краснодара Павел Мамаев решением суда отпущены на свободу по условно-досрочному освобождению. Накануне стало известно, что колония, где они отбывали наказание, не возражала об УДО.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев решением суда отпущены на свободу по условно-досрочному освобождению. Накануне стало известно, что колония, где они отбывали наказание, не возражала об УДО.В пятницу состоялось выездное заседание в исправительной колонии номер четыре, на котором были рассмотрены ходатайства об УДО троих фигурантов дела о двух драках в центре Москвы. Они произошли в октябре 2018 года. По его итогам суд принял решение об их досрочном освобождении.Напомним, что братья Кокорины были приговорены к одному году и шести месяцам исправительной колонии общего режима, в то время как Мамаев и еще один фигурант данного дела – детский тренер Александр Протасовицкий, получили один год и пять месяцев также исправительной колонии общего режима.