Грабитель напал на Эллу Памфилову в тот момент, когда она открыла дверь, чтобы впустить домой кошку. Нападавший несколько раз ударил Памфилову электрошокером, но он не сработал.

Главе ЦИК РФ Элле Памфиловой удалось отбиться от грабителя стулом.Ночью Памфилова вышла открыть дверь кошке, чтобы впустить ее в дом, и увидела неизвестного мужчину в маске. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник в правоохранительных органах, нападавший несколько раз ударил Эллу Памфилову палкой, которая предположительно была электрошокером, но ударов током она не получила. По всей видимости, шокер не сработал.Элла Александровна действовала мужественно и дала отпор грабителю – она схватила стул и попыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать.Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Расследование взято на контроль руководством МВД России.Сама Памфилова приняла участие в конференции, однако отказалась комментировать нападение."Я прошу вас, ничего, все нормально, переживу я это", — сказала она журналистам.Между тем глава Совета по правам человека Михаил Федотов потребовал от полиции скорейшей поимки преступника и выяснения цели нападения. Он заявил, что Памфиловой необходимо предоставить государственную охрану.