Певец выдал интересные подробности о
начале своей карьеры. Стас Костюшкин рассказал, что первым продюсером группы
Чай вдвоем был музыкант, композитор, сценарист и актер Сергей
Курехин.
Певец выдал интересные подробности о
начале своей карьеры. Стас Костюшкин рассказал, что первым продюсером группы
"Чай вдвоем" был музыкант, композитор, сценарист и актер Сергей
Курехин.
Оказывается, Курехин хорошо знал отца исполнителя, джазового
саксофониста Михаила Костюшкина. Вместе они вместе записывали в Германии
саундтрек к фильму "Спальня Бастера". Участвовал в записи и 18-летний Стас
Костюшкин.
Певец признался, что поначалу обидел Сергея Курехина.
Услышав какую-то его запись, он, будучи недавно выгнанным из Ленинградской
консерватории, высокомерно заявил музыканту, которого знала вся Европа.
"Чего бы тебе хорошую музыку не играть?" Курехин
вспыхнул: "А чего бы тебе нормально не петь?" Развернулся и ушел. Вечером я сам
заговорил с ним – еще раз попытался показать, как сильно разбираюсь в музыке.
Но Сергей с неподражаемой лучезарной улыбкой задал мне пару вопросов по теме, и
я мгновенно сел в лужу", – приводит слова Стаса Костюшкина Telegram-канал
"Русский шаффл". Позже, когда они с Денисом Клявером создали группу "Чай
вдвоем" и стали писать свои песни, Курехин первым поверил в них.
Композитор дал начинающим артистам на запись первого
альбома две с половиной тысячи долларов – огромные деньги по тем временам. Сам
тогда, как театральный актер, зарабатывал 200 долларов в год.
"Потом уже отец Дениса Илья Львович Олейников вернул
Сереже эту сумму и вложил в наш проект все свои сбережения – 84 тысячи долларов",
– поделился малоизвестными фактами из своей творческой карьеры .