Певец выдал интересные подробности о начале своей карьеры. Стас Костюшкин рассказал, что первым продюсером группы Чай вдвоем был Сергей Курехин был музыкант, композитор, сценарист и актер Сергей Курехин.

Певец выдал интересные подробности оначале своей карьеры. Стас Костюшкин рассказал, что первым продюсером группы"Чай вдвоем" был Сергей Курехин был музыкант, композитор, сценарист и актер СергейКурехин.Оказывается, Курехин хорошо знал отца исполнителя, джазовогосаксофониста Михаила Костюшкина. Вместе они вместе записывали в Германиисаундтрек к фильму "Спальня Бастера". Участвовал в записи и 18-летний СтасКостюшкин.Певец признался, что поначалу обидел Сергея Курехина.Услышав какую-то его запись, он, будучи недавно выгнанным из Ленинградскойконсерватории, высокомерно заявил музыканту, которого знала вся Европа."Чего бы тебе хорошую музыку не играть?" Курехинвспыхнул: "А чего бы тебе нормально не петь?" Развернулся и ушел. Вечером я самзаговорил с ним – еще раз попытался показать, как сильно разбираюсь в музыке.Но Сергей с неподражаемой лучезарной улыбкой задал мне пару вопросов по теме, ия мгновенно сел в лужу", – приводит слова Стаса Костюшкина Telegram-канал"Русский шаффл". Позже, когда они с Денисом Клявером создали группу "Чайвдвоем" и стали писать свои песни, Курехин первым поверил в них.Композитор дал начинающим артистам на запись первогоальбома две с половиной тысячи долларов – огромные деньги по тем временам. Самтогда, как театральный актер, зарабатывал 200 долларов в год."Потом уже отец Дениса Илья Львович Олейников вернулСереже эту сумму и вложил в наш проект все свои сбережения – 84 тысячи долларов",– поделился малоизвестными фактами из своей творческой карьеры .