После того, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, встал вопрос об их дальнейшем трудоустройстве. У Кокорина статус свободного агента, а вот контракт Мамаева с Краснодаром пока действует. Но клуб готов его разорвать.

После того, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, встал вопрос об их дальнейшем трудоустройстве. У Кокорина статус свободного агента, а вот контракт Мамаева с "Краснодаром" пока действует. Но клуб готов его разорвать.Об этом сообщил председатель палаты по разрешению споров Российского футбольного союза Виктор Березов, который сообщил, краснодарские "быки" не отзывали заявление о расторжении контракта с хавбеком Мамаевым: "Заявление "Краснодара" о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал".Теперь стало ясно, что если решение по УДО двух игроков вступит в силу через 10 дней после вынесения, то в конце сентября палата сможет рассмотреть заявление: "Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами. Затягивать рассмотрение не будем", – заявил Березов.