Артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой. Певица Глюкоза поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительными фото.
Артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой. Певица Глюкоза поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительными фото.
Исполнительница сделала акцент на длинные ноги. "Встречаем осень ярко", — подписала звезда снимки.
Пользователи соцсети пришли в восторг от фигуры Натальи Чистяковой-Ионовой.
"Ах эта фигура!",
"Какие ножки, Наташа!", "Классно смотришься!", "Всегда на вас приятно
посмотреть!" — приводит комментарии подписчиков певицы Глюкозы
.
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