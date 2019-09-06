Артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой. Певица Глюкоза поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительными фото.

Артистка похвасталась стройной подтянутой фигурой. Певица Глюкоза поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительными фото.Исполнительница сделала акцент на длинные ноги. "Встречаем осень ярко", — подписала звезда снимки.Пользователи соцсети пришли в восторг от фигуры Натальи Чистяковой-Ионовой."Ах эта фигура!","Какие ножки, Наташа!", "Классно смотришься!", "Всегда на вас приятнопосмотреть!" — приводит комментарии подписчиков певицы ГлюкозыМатериал дополняется