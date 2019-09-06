Москва отмечает свое 872-летие. В празднованиях Дня города на ВНДХ 7 сентября будет участвовать Владимир Путин. На открытие дня города придут более трех тысяч человек. Среди них будут премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, почетные граждане Москвы и представители молодежных и общественных организаций. Также на торжества в Москве приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Москва отмечает свое 872-летие. В празднованиях Дня города на ВНДХ 7 сентября будет участвовать Владимир Путин. На открытие дня города придут более трех тысяч человек. Среди них будут премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, почетные граждане Москвы и представители молодежных и общественных организаций. Также на торжества в Москве приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Путин и Назарбаев вместе посетят отреставрированный павильон "Казахстан" на отмечающую 80-летите ВДНХ, сообщает "Интерфакс". С 5 по 9 сентября в Москве из-за празднований будет перекрыт ряд улиц.7 сентября, как сообщает пресс-служба Кремля, глава российского государства посетит Олимпийский комплекс "Лужники". Здесь он осмотрит реконструированные Дворец художественной гимнастики и Дворец водных видов спорта.А затем в Кремле Путин проведет встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, который приедет в Москву с рабочим визитом. Путин и Додон обсудят сотрудничество между Россией и Молдавией.