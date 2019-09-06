Завершился еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле Локомотив принимал нижегородское Торпедо и проиграл 3:4.

Завершился еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле "Локомотив" принимал нижегородское "Торпедо" и проиграл 3:4.К 24 минуте "Локомотив" вел 2:0 благодаря точным броскам Артура Каюмова и Тая Ратти. Но затем, еще до второго перерыва в воротах ярославцев побывало четыре шайбы. В составе "Торпедо" отличились Сергей Гончарук, Денис Баранцев, Артем Аляев и Дамир Жафяров. В начале третьего периода Каюмов сократил отставание, но спастись от поражения "железнодорожники" не смогли."Торпедо" выиграло 4:3 и набрало первые два очка в сезоне. "Локомотив" пока проиграл оба домашних матча и очков не имеет.