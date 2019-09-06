Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением относительно совместного с Россией проведения летних Олимпийских игр. По словам главы государства, практически все объекты Белоруссии под Олимпиаду готовы. Также он не исключает варианта объединения и с Украиной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением относительно совместного с Россией проведения летних Олимпийских игр. По словам главы государства, практически все объекты Белоруссии под Олимпиаду готовы. Также он не исключает варианта объединения и с Украиной."Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но допустим, с россиянами или украинцами провести Игры мы можем, — заявил Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости. – Сейчас мы построим Национальный футбольный стадион и для водных видов спорта, останется футбол. В России вся инфраструктура создана под футбол – можно запросто с ними принять Олимпиаду. И в основном здесь — в Белоруссии — провести летнюю при помощи россиян или украинцев. Объекты, которых нам не хватает, у них есть".В истории Олимпийских игр ранее уже случались совместные заявки. Так В 1956 году хозяевами турнира становились Австралия и Швеция.