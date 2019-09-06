Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Польши не приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Польши не приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны."Я очень хорошо знаю Путина. Он особо и не рвался туда ехать. Ну, не пригласили… Но мне не нравится, что не пригласили президента России… Мы воевали вместе, и прежде всего белорусы, русские. Вклад основной в победу внесли именно русские люди", — заявил белорусский лидер агентству "Белта".Памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, состоялись 1 сентября в центре Варшавы, а также на мысе Вестерплатте в Гданьске.Официальный Минск на них представлял посол Владимир Чушев. Польша также пригласила делегации из стран-союзников по НАТО, из Евросоюза и стран "Восточного партнерства".Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил, что Россия не была приглашена, так как она не входит ни в одну из дружественной Польши организаций, а также из-за того, что ее позиция не соответствует исторической правде.Комментируя это, МИД России напомнил Варшаве, что именно благодаря СССР, который заплатил чудовищную цену, мир был освобожден от нацизма.