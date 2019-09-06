Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил курс на многовекторность сотрудничества Минска с зарубежными партнерами. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей, — сказал Лукашенко.

"Никто не запретит смотреть в разные стороны", — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подтвердив тем самым многовекторность своей внешней политики.Лукашенко сказал, что Господь поселил белорусов "на клочке земли", и другой земли у них не будет."Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", — сказал Лукашенко.При этом, по словам белорусского лидера, за этот клочок земли сегодня идет незримая борьба. Но он приемлет, когда начинают "влиять чрезмерно в ущерб народу". Поэтому Белоруссия должна смотреть и на Восток, и на Запад. Также он напомнил, что у России тоже двуглавый орел "и туда, и туда смотрит", поэтому Москве не в чем упрекнуть Минск.Как сообщает государственное агентство БелТА, Лукашенко заявил, что Белоруссии "трудно соревноваться с гигантами", но можно было бы провести совместную с Россией или Украиной Олимпиаду. Он напомнил, что в стране есть готовые спортивные объекты для Игр.